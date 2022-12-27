Психологи установили, какие подростки склонны к правонарушениям

Психологи из Государственного университета Боулинг-Грин в США установили, что считающие себя привлекательными подростки более склонны к совершению противоправных действий по сравнению с юношами и девушками, которые считали свою внешность обычной.
Психологи из Государственного университета Боулинг-Грин в США установили, что считающие себя привлекательными подростки более склонны к совершению противоправных действий по сравнению с юношами и девушками, которые считали свою внешность обычной.
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