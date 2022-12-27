Газета.ру

7 969 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    Увидев на земле Суворова и Екатерину, коим Украина обязана своим существованием, ТЕПЕРЬ скажу:  дератизации и уничтож...Глава Чечни Кадыр...
  • Эльдар Алиев
    Из женщин превратились в НечТо🙈😤Домохозяйка, кото...
  • Иван Щукин
    Укропы проверяют реакцию Лукашенко!"БелТА": обломки ...

Психологи установили, какие подростки склонны к правонарушениям

Психологи установили, какие подростки склонны к правонарушениям

Психологи из Государственного университета Боулинг-Грин в США установили, что считающие себя привлекательными подростки более склонны к совершению противоправных действий по сравнению с юношами и девушками, которые считали свою внешность обычной.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх