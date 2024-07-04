ЦБ может повысить ключевую ставку до 18%

Как заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор на следующем заседании совета директоров будет обсуждать повышение ключевой ставки с 16% до 17%, а может быть даже до 18%, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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