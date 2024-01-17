Роман Костомаров решил освоить экстрим и взлетел над водой

Олимпийский чемпион показал, как он занимается гидрофлайтом.Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, который после тяжелой болезни потерял конечности, решил освоить экстрим и взлетел над водой, на видео в своем тг-канале он показал, как занимается гидрофлайтом.
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