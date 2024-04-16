МИД Таджикистана, как мальчика, отчитал секретаря Совета безопасности РФ Патрушева, заявив, что никто никогда никаких граждан Таджикистана не вербовал и предложил определиться, кому Россия верит - официальному Душанбе или своим бесстыжим глазам? -А кто же их тогда вербовал-наставлял-нацеливал-сопровождал? -А никто! Самозавербовались, вот! Про самовзорвавшиеся кондиционеры слышали? Ну вот а теперь у нас появились самозавербованные террористы.
Крепнет и развивается русско-таджикское взаимопонимание...
Комментарии
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Юлия Кахичко
А хаметь и наглеть они начали потихоньку, проверяя насколько далеко можно зайти. Судя по всему скоро и Путина на ковёр вызовут, чтобы претензии выразить. А что? Посла России в Таджикистане уже неоднократно отчитывали за неподобающее. по мнению властей этой суверенной страны, отношение к их гражданам. И ведь никто не дал укорот. А почему то посла этого государства в России не вызывают в МИД России по поводу бесчинств, которые устраивают таджики в России. А почему? Обидеть не хотят? Значит с русскими можно всё делать и даже в России, можно издеваться над детьми, можно избивать и убивать участников СВО, и всё безнаказанно а ещё хуже, когда виноватыми назначают пострадавших, то есть опять же русских. Они же хозяевами себя чувствуют и это страшно.
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8 час.
radiofree RF
До развивались,приняли в Россию 9 миллионов таджиков,которые почувствовали себя хозяевами,благодаря властям,а русские стали 2-м сортом.Уря,товарищи!
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8 час.
Мария
Сперва депортировать главы диаспор,которые мешают нашим властям,полиции,СК,а затем без опоры,без вмешательства,без поддержки взяться за всех чужеземцев и выдворить за пределы России
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5 час.
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