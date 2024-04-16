Крепнет и развивается русско-таджикское взаимопонимание...

Юлия Кахичко

А хаметь и наглеть они начали потихоньку, проверяя насколько далеко можно зайти. Судя по всему скоро и Путина на ковёр вызовут, чтобы претензии выразить. А что? Посла России в Таджикистане уже неоднократно отчитывали за неподобающее. по мнению властей этой суверенной страны, отношение к их гражданам. И ведь никто не дал укорот. А почему то посла этого государства в России не вызывают в МИД России по поводу бесчинств, которые устраивают таджики в России. А почему? Обидеть не хотят? Значит с русскими можно всё делать и даже в России, можно издеваться над детьми, можно избивать и убивать участников СВО, и всё безнаказанно а ещё хуже, когда виноватыми назначают пострадавших, то есть опять же русских. Они же хозяевами себя чувствуют и это страшно.