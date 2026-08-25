Форум «Диалог о фейках 4.0» пройдет в Москве 22 сентября

Международный форум «Диалог о фейках 4.0» пройдет 22 сентября в Национальном центре «Россия». Организаторы ожидают около двух тысяч участников из 80 стран, которые обсудят противодействие недостоверной информации и обменяются практиками в этой сфере.
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