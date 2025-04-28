Маскировка взрывов: как ядерные испытания прячут за землетрясениями Ирина Валькова26 апреля 1968 года на территории Невадского испытательного полигона в США произошло событие, последствия которого обсуждают до сих пор.
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