Цены на бензин в России будут регулироваться государством

Глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле рассказал о предложении ввести в России государственное регулирование цен на бензин и дизель, соответствующий документ уже направлен в правительство, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Известия».
Глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле рассказал о предложении ввести в России государственное регулирование цен на бензин и дизель, соответствующий документ уже направлен в правительство, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Известия».
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