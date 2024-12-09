Торги VLADEY «100 по 100» собрали €282 тысяч

Аукционный дом VLADEY провел торги «100 по 100» 7 декабря. Всего были проданы все 100 лотов. Название аукциона означает, что на торги было выставлено 100 произведений искусства по стартовой цене 100 евро.
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