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Стремление Трампа закончить конфликт на Украине оценили

Стремление Трампа закончить конфликт на Украине оценили

Настрой президента США Дональда Трампа способствуют урегулированию украинского кризиса. Так американист и ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Алхименков в беседе с «Лентой.

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