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«До самого Харькова»: поведение Зеленского привело в шок генерала ВСУ 

«До самого Харькова»: поведение Зеленского привело в шок генерала ВСУ 

Президент Украины Владимир Зеленский не смог наладить эффективное военное производство и обеспечить оборону, в том числе и на Купянском направлении, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу Newsroom.

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