В Удмуртии сотрудниками полиции задержан индивидуальный предприниматель, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Увинский» в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 32-летний индивидуальный предприниматель, подозреваемый в оказании услуг с нарушением требований безопасности.
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