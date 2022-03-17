Стэмкос – 3-й игрок в истории, сыгравший 900 матчей за «Тампу»

Стивен Стэмкос провел 900-й матч в НХЛ. Юбилейной для нападающего стала игра против «Сиэтла» (4:1). В этом матче Стэмкос сделал 3 передачи.
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