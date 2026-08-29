Правительство России направило 9,7 млрд на льготные перевозки продукции АПК

МОСКВА (ИА Реалист). Правительство России работает по двум ключевым направлениям: выделило более 9,7 млрд рублей на субсидирование льготных железнодорожных перевозок сельхозпродукции и расширило перечень получателей господдержки в рамках федерального проекта «Кадры в АПК».
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