«БПЛА-шторм» над военно-морскими базами

Для начала необходимо понимать, что надводный корабль (НК) или подводная лодка (ПЛ) (далее в основном будем говорить – корабль), как бы банально это ни звучало, может находиться в двух состояниях – на стоянке в военно-морской базе (ВМБ) или в открытом море.
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