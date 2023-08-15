«БПЛА-шторм» над военно-морскими базами

Для начала необходимо понимать, что надводный корабль (НК) или подводная лодка (ПЛ) (далее в основном будем говорить – корабль), как бы банально это ни звучало, может находиться в двух состояниях – на стоянке в военно-морской базе (ВМБ) или в открытом море.