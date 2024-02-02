Главе ведомства представят доклад о проверке по факту совершения противоправных действий в отношении школьников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

В средствах массовой информации сообщается, что в одной из школ города Сургута учащийся младших классов приносил в школу опасные для школьников предметы, а также с друзьями систематически совершал противоправные действия в отношении сверстников.
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