Дума рассмотрела в первом чтении особенности предоставления жилья по КРТ

Ключевое положение принимаемого законопроекта — чтобы новое жилье располагалось как можно к ближе к изымаемому в рамках комплексного развития территории, пояснили депутаты Госдума приняла в первом чтении законопроект, который регулирует особенности предоставления россиянам нового жилья взамен изымаемого в рамках программы комплексного развития территории (КРТ).