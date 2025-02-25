Дума рассмотрела в первом чтении особенности предоставления жилья по КРТ

Ключевое положение принимаемого законопроекта — чтобы новое жилье располагалось как можно к ближе к изымаемому в рамках комплексного развития территории, пояснили депутаты Госдума приняла в первом чтении законопроект, который регулирует особенности предоставления россиянам нового жилья взамен изымаемого в рамках программы комплексного развития территории (КРТ).
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