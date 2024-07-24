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Харрис опережает Трампа после выхода Байдена из гонки

Харрис опережает Трампа после выхода Байдена из гонки

Вице-президент США Камала Харрис опережает Дональда Трампа на два процентных пункта. Такой результате показал опрос агентства Reuters и компании Ipsos.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
КАК ГОВАРИВАЛ МУДРЕЙШИЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ: НЕВАЖНО КАК ГОЛОСУЮТ, ВАЖНО КАК СЧИТАЮТ !!! МУЛАТКУ БЫ В ПОСУДОМОЙКИ НА &quot;ТИТАННИК&quot;, НО ДЕРЬМОКРАТЫ РЕШИЛИ ДЕРЬМОКРАТИЧНО !!!
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15 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
&quot;опросы&quot; давно не являются показателем общественного мнения. Они превращены в орудие давления на это самое мнение. И, как говорится, - &quot;кто девочку оплачивает, тот её и танцует&quot;. Вызывает большое сомнение то, что Reuters и  Ipsos, проводили какой-то там опрос по собственному желанию, т.е. - бесплатно. Ищите - кто оплатил чек, того и уши торчат из этого куста крапивы.
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10 час.

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