Харрис опережает Трампа после выхода Байдена из гонки

КАК ГОВАРИВАЛ МУДРЕЙШИЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ: НЕВАЖНО КАК ГОЛОСУЮТ, ВАЖНО КАК СЧИТАЮТ !!! МУЛАТКУ БЫ В ПОСУДОМОЙКИ НА "ТИТАННИК", НО ДЕРЬМОКРАТЫ РЕШИЛИ ДЕРЬМОКРАТИЧНО !!!

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

"опросы" давно не являются показателем общественного мнения. Они превращены в орудие давления на это самое мнение. И, как говорится, - "кто девочку оплачивает, тот её и танцует". Вызывает большое сомнение то, что Reuters и Ipsos, проводили какой-то там опрос по собственному желанию, т.е. - бесплатно. Ищите - кто оплатил чек, того и уши торчат из этого куста крапивы.