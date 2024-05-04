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Сотрудниками МО МВД России «Невьянский» осуществляются мероприятия по контролю за пребыванием иностранных граждан на территории Российской Федерации

Сотрудниками МО МВД России «Невьянский» осуществляются мероприятия по контролю за пребыванием иностранных граждан на территории Российской Федерации

Так, в период с 22.04.2024 г. по 03.05.2024 г. при проведении мероприятия выявлен гражданин Российской Федерации, выступающий в качестве принимающей стороны у трех иностранных граждан, который в нарушение Федерального закона от 18 июля 2006 г.

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