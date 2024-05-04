Сотрудниками МО МВД России «Невьянский» осуществляются мероприятия по контролю за пребыванием иностранных граждан на территории Российской Федерации

Так, в период с 22.04.2024 г. по 03.05.2024 г. при проведении мероприятия выявлен гражданин Российской Федерации, выступающий в качестве принимающей стороны у трех иностранных граждан, который в нарушение Федерального закона от 18 июля 2006 г.
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