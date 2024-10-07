Что впереди?

Аркадий Шацкий

Там не только решения и опыт СССР, начиная с Петра первого, как минимум, опыт копится. Да и СССР ничего не решило, был в селах на галичине в конце 80-х, бандеровцы абсолютно не скрывались. Даже с роднёй из Казахстана общаться не стали, москали.