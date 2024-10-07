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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    А работать придется. И обучать не чумным идеям о копателях всего и везде... И платить придется. Иначе чем через 20 ле...Что впереди?
  • Аркадий Шацкий
    Там не только решения и опыт СССР, начиная с Петра первого, как минимум, опыт копится. Да и СССР ничего не решило, бы...Что впереди?
  • сергей шмельков
    с нашими олигархами из мафии 90 тяжело победитьИсторические уроки

Что впереди?

Что впереди?

В своем блоге доброволец Платон Маматов пишет: Специальная военная операция идёт два с половиной года.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Там не только решения и опыт СССР, начиная с Петра первого, как минимум, опыт копится. Да и СССР ничего не решило, был в селах на галичине в конце 80-х, бандеровцы абсолютно не скрывались. Даже с роднёй из Казахстана общаться не стали, москали.
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6 час.
Игорь Василевский
А работать придется. И обучать не чумным идеям о копателях всего и везде... И платить придется. Иначе чем через 20 лет вновь воевать придется..
Ответить
2 час.

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