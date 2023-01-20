535 рублей за 5-литовую канистру вина: российский турист в Грузии узнал, что пьют местные, и был удивлен Грузинские алкогольные напитки популярны в России, однако какое вино предпочитают пить сами грузины, и сколько оно стоит на самом деле в Сакартвело, рассказал отечественный путешественник, который несколько раз за последние годы бывал в этой стране, когда ехал транзитом … Сообщение 535 рублей за 5-литовую канистру вина: российский турист в Грузии узнал, что пьют местные, и был удивлен появились сначала на 777 Travel.