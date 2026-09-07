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Бизнес журнал. Урал

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Минпромторг подал иски к Уральскому заводу гражданской авиации почти на 5 млрд рублей

Минпромторг подал иски к Уральскому заводу гражданской авиации почти на 5 млрд рублей

Сумма исков Минпромторга к УЗГА составляет 4,84 млрд рублей, оба заявления поступили в суд 3 сентября 2026 года.

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