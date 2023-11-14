Мошенник заставил пенсионерку отдать 7,3 млн, полученные с продажи квартиры на Шаумяна

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). 69-летняя пенсионерка потеряла 7,3 млн рублей, полученные с продажи квартиры на улице Шаумяна в Красногвардейском районе Петербурга, после разговора с мошенником.