Почему в СССР не было клещей

AE Andry Ermakov Обрабатывать леса нельзя, это наруение экологического баланса. У нас обрабатывали от комаров. вся рыба в озерах сдохла и всплыла. Над делать прививки.

И Игорь Не звездите, товарисч, личинок комаров обрабатывают специальным порошком, бактицидом, что абсолютно безвредно для других обитателей водоемов