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Почему в СССР не было клещей

Почему в СССР не было клещей

О клещах, которые могут быть источником тяжёлых заболеваний и стать причиной смерти человека, советские исследователи узнали лишь в 1937 году, когда вирусолог Лев Зильберг обнаружил в тканях больных и членистоногих вирус клещевого энцефалита.

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Комментарии
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AE
Andry Ermakov
Обрабатывать леса нельзя, это наруение экологического баланса. У нас обрабатывали от комаров. вся рыба в озерах сдохла и всплыла. Над делать прививки.
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7 час.
И
Игорь
Не звездите, товарисч, личинок комаров обрабатывают специальным порошком, бактицидом, что абсолютно безвредно для других обитателей водоемов
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5 час.
AE
Andry Ermakov
Другой причины просто нет. Я сам видел берега на  етров усеянные выброшенно рыбой. а в это время, недели две уже,окуривали лес желтым дымом от комаров.
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4 час.
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