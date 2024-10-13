В Петербурге нашли место для нового зоопарка

Алексей Рубин

Конечно, для чинуш это вкусный кусок - изрядная территория возле станции метро Горьковская, в самом центре исторической части города под "элитную" застройку! Эх, как хорошо можно будет почавкать! Разумеется, этим пухленьким упырям чуждо понятие исторических ценностей. Зоопарк был сохранён даже в страшные дни блокады - что им до этого? Юнтолово... Кто поедет в выходные с детьми в эти е...ня??? Смех сквозь слёзы... Конечно же губернатор это поддержит - к бабке не ходи! О небо! Когда же кончится систематическое уничтожение Питерской культуры в угоду этой стае прожорливых паразитов??? Всё им мало, мало, мало!