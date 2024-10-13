НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

124 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Пока у нас такие депутаты, как Мизулина, будут курировать вопросы работы с молодежью, у нас не изменится НИЧЕГО! Она ...Петербургских шко...
  • Алексей Рубин
    Конечно, для чинуш это вкусный кусок - изрядная территория возле станции метро Горьковская, в самом центре историческ...В Петербурге нашл...
  • Стефания Новак
    Попробуйте и Польши не станет!!!В Польше заявили,...

В Петербурге нашли место для нового зоопарка

В Петербурге нашли место для нового зоопарка

Планируется, что проектирование начнется в 2025 году На заседании в Смольном вице-губернатор Николай Линченко доложил Александру Беглову, что в Петербурге есть подходящее место под зоопарк.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Рубин
Конечно, для чинуш это вкусный кусок - изрядная территория возле станции метро Горьковская, в самом центре исторической части города под &quot;элитную&quot; застройку! Эх, как хорошо можно будет почавкать! Разумеется, этим пухленьким упырям чуждо понятие исторических ценностей. Зоопарк был сохранён даже в страшные дни блокады - что им до этого? Юнтолово... Кто поедет в выходные с детьми в эти е...ня??? Смех сквозь слёзы... Конечно же губернатор это поддержит - к бабке не ходи! О небо! Когда же кончится систематическое уничтожение Питерской культуры в угоду этой стае прожорливых паразитов??? Всё им мало, мало, мало!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх