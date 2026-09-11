«Капиталистическое отечество в опасности»: мобилизация становится проблемной задачей номер один

Ни для кого не секрет, что наши войска нуждаются в пополнении. При этом специалисты говорят о потребности в 300-500 тыс.
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