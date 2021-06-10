Кендрик Перкинс: «Яннис, сегодня на кону твое наследие. Прояви гордость!»

Чемпион НБА-2008, эксперт ESPN Кендрик Перкинс отметил значимость третьего матча серии второго раунда плей-офф между «Милуоки» и «Бруклином» (0-2) для лидера домашней команды Янниса Адетокумбо.
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