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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитриев о 5-м месте «Спартака»: «Упустили довольно много очков. Нужно исправлять ситуацию»

Вингер « Спартака » Игорь Дмитриев оценил выступление красно-белых в сезоне РПЛ . После 7 матчей московский клуб с 13 очками занимает в таблице 5-е место.

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