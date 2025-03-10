Сразу 10 районов Челябинской области преобразуют в округа

Южный Урал сделает предпоследний шаг к избавлению от структур низового самоуправления. Как передает корреспондент РИА «Новый День», преобразование дсяти районов Челябинской области в муниципальные округа станет основной темой внеочередного заседания регионального парламента, запланированного на 13 марта.
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