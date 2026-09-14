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WP: просьбы Киева о новых средствах возымели в Европе эффект разорвавшейся бомбы

WP: просьбы Киева о новых средствах возымели в Европе эффект разорвавшейся бомбы

Запрос Киева о досрочном выделении средств из кредита ЕС на фоне дефицита в $27 млрд вызвал тревогу среди европейских стран.

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