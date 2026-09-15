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Russia, Ukraine trade strikes despite Trump's assertion of no attacks

Russia and Ukraine traded attacks overnight despite President Donald Trump's saying that the two sides had agreed to halt strikes.

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