Russia, Ukraine trade strikes despite Trump's assertion of no attacks

Russia and Ukraine traded attacks overnight despite President Donald Trump's saying that the two sides had agreed to halt strikes.
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