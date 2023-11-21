Творить добро: как меценаты помогают людям

В текущем году исполняется 30 лет с момента основания Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ». За это время реализован целый ряд значимых проектов в области культуры, медицины, образования, в сфере социальной поддержки населения.
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