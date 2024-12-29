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Русское оружие

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❗️⚡️Зафиксирован возврат российского Ил-96-300 Специального лётного отряда

❗️⚡️Зафиксирован возврат российского Ил-96-300 Специального лётного отряда "Россия" (ФГБУ «СЛО „Россия“») из США, куда он прибыл 26 декабря.

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