❗️⚡️Зафиксирован возврат российского Ил-96-300 Специального лётного отряда "Россия" (ФГБУ «СЛО „Россия“») из США, куда он прибыл 26 декабря.
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❗️⚡️Зафиксирован возврат российского Ил-96-300 Специального лётного отряда "Россия" (ФГБУ «СЛО „Россия“») из США, куда он прибыл 26 декабря.