Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Alibaba рассматривает возможность продажи конвертируемых облигаций

Alibaba Group Holding Ltd. рассматривает возможность продажи конвертируемых облигаций, чтобы привлечь около $5 млрд, сообщили источники, знакомые с ситуацией, после размещения на этой неделе на сумму $1,75 млрд конкурирующим китайским онлайн-ритейлером JD.

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