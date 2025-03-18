Экономика Китая растет 

В первые два месяца этого года экономика Китая продолжала восстанавливаться, зафиксировав значительный рост во многих ключевых секторах, согласно данным, представленным представителем Национального бюро статистики Фу Линхуэй на пресс-конференции, сообщает romanian.
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