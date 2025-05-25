Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обвинил Киев в намерении сорвать переговоры по мирному соглашению между Украиной и РоссиейПервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обвинил Киев в намерении сорвать переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией.
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