Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обвинил Киев в намерении сорвать переговоры по мирному соглашению между Украиной и РоссиейПервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обвинил Киев в намерении сорвать переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией.