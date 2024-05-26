«Нас раскрыли». Макс Ферстаппен назвал уязвимое место Red Bull Racing

«Нас раскрыли». Макс Ферстаппен назвал уязвимое место Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен признал, что по ходу гоночного уик-энда в Монако команда Red Bull Racing показала слабое место своей машины.
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