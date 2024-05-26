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«Нас раскрыли». Макс Ферстаппен назвал уязвимое место Red Bull Racing

«Нас раскрыли». Макс Ферстаппен назвал уязвимое место Red Bull Racing

«Нас раскрыли». Макс Ферстаппен назвал уязвимое место Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен признал, что по ходу гоночного уик-энда в Монако команда Red Bull Racing показала слабое место своей машины.

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