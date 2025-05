Дата Kingmakers, Balatro в AC Shadows, релиз Battle for Brooklyn, магические успехи Clair Obscur…

Стратегический экшен Kingmakers планируют выкатить в октябре; постапокалиптический градострой ALL WILL FALL готовится к выходу в «бету»; The King is Watching стартует летом; в Steam опубликовали новый прототип Hello Neighbor 3; выживач с отстрелом динозавров Ferocious, а с ним и «Готика»-подобная ролёвка Of Ash and Steel открыли записи на .