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Дата Kingmakers, Balatro в AC Shadows, релиз Battle for Brooklyn, магические успехи Clair Obscur…

Дата Kingmakers, Balatro в AC Shadows, релиз Battle for Brooklyn, магические успехи Clair Obscur…

Стратегический экшен Kingmakers планируют выкатить в октябре; постапокалиптический градострой ALL WILL FALL готовится к выходу в «бету»; The King is Watching стартует летом; в Steam опубликовали новый прототип Hello Neighbor 3; выживач с отстрелом динозавров Ferocious, а с ним и «Готика»-подобная ролёвка Of Ash and Steel открыли записи на .

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