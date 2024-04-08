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Психологический анализ финансовых рынков первой недели апреля

Психологический анализ финансовых рынков первой недели апреля

Расчет психофинансового индекса в конце первой недели апреля: Источник: Социальные опросы, архив курсов валют, методология расчета психофинансового индекса, новости Финансовые события разворачиваются на следующем фоне На неделе свершилось важное событие – выступление главы ФРС.

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