ККУГИ призвал госпредприятия центрального подчинения выявить и устранить потенциальные угрозы безопасности на производстве

Пекин, 25 июня /Синьхуа/ -- Комитет по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР /ККУГИ/ на днях провел экстренное совещание в формате видеоконференции по вопросам техники безопасности на производстве, в ходе которого призвал государственные предприятия центрального подчинения страны развертывать мероприятия по выявлению и устранению потенциальных угроз безопасности в секторах, связанных с природным газом, опасными химическими веществами, рудниками, шахтами и строительными площадками.