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Амстердам блокирует Telegram. Пока только для госслужащих

Амстердам блокирует Telegram. Пока только для госслужащих

Амстердам вводит запрет на использование Telegram для муниципальных служащих\u000D\u000AВласти Амстердама приняли решение о запрете использования мессенджера Telegram на рабочих телефонах муниципальных служащих — об этом сообщает нидерландская радиостанция BNR.

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