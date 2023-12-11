«Слабый игрок»: у нефтяных санкций и эмбарго G7 просто не было шансов – западный эксперт

Недавнее падение цен на нефть привело к тому, что флагманская российская нефть марки Urals опустилась ниже ценового ограничения в 60 долларов, установленного на морские поставки «Большой семеркой» год назад.
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