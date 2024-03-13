В Иране на празднике огня от фейерверков и петард пострадали 4 тысячи и погибли 26 человек

В Иране предновогодний праздник огня Чахаршанбе-Сури привел к трагическим последствиям.Местное информационное агентство Mehr сообщает, что только по последним данным было ранено более 4 тысяч человек, а погибло не менее 26.
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