Юрист Соловьев предупредил о новой схеме мошенничества с перерасчетом за электроэнергию

Новости внутренней и внешней политики в России

Руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев рассказал РИА Новости о новой мошеннической схеме: злоумышленники создают чаты в мессенджерах с подставными участниками, которые якобы обсуждают перерасчет платы за электроэнергию.