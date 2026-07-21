Юрист Соловьев предупредил о новой схеме мошенничества с перерасчетом за электроэнергию

Руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев рассказал РИА Новости о новой мошеннической схеме: злоумышленники создают чаты в мессенджерах с подставными участниками, которые якобы обсуждают перерасчет платы за электроэнергию.
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