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Юрист Соловьев предупредил о новой схеме мошенничества с перерасчетом за электроэнергию

Юрист Соловьев предупредил о новой схеме мошенничества с перерасчетом за электроэнергию

Руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев рассказал РИА Новости о новой мошеннической схеме: злоумышленники создают чаты в мессенджерах с подставными участниками, которые якобы обсуждают перерасчет платы за электроэнергию.

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