Пение дает птицам те же «бонусы», что тренажерный зал людям — исследование

Пение тренирует множество мышц у певчих птиц, и самки выбирают тех партнеров, кто чаще упражняется и способен придумывать новые мелодии, показало исследование европейских ученых, опубликованное на сайте Университета Южной Дании и в журнале Nature Communications.
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