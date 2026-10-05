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Происшествия

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Ульяновские полицейские задержали курьера мошенников при попытке забрать у жительницы региона 3 млн рублей

В дежурную часть МО МВД России «Чердаклинский» обратилась 32-летняя жительница села Уразгильдино Чердаклинского района Ульяновской области, лишившаяся по вине мошенников крупной суммы денежных средств.

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