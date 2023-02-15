Боунс Хайлэнд: «Моим любимым игроком в детстве был Hot Sauce»

Защитник «Клипперс» Боунс Хайлэнд признался, что легенда стритбола Филип Чемпион, более известный как Hot Sauce, в детстве был его любимым игроком.
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