В отношении 25 иноагентов возбудили дела за отсутствие маркировки

В отношении 25 иноагентов возбудили уголовные дела за отсутствие маркировки. При этом всего Роскомнадзор передал в Следственный комитет РФ сведения о 45 иноагентах, нарушавших требования о маркировке, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.