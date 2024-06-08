В отношении 25 иноагентов возбудили дела за отсутствие маркировки

В отношении 25 иноагентов возбудили уголовные дела за отсутствие маркировки. При этом всего Роскомнадзор передал в Следственный комитет РФ сведения о 45 иноагентах, нарушавших требования о маркировке, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.
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