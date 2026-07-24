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Царьград

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Песков назвал стремление США к миру на Украине совпадающим с интересами России

Песков назвал стремление США к миру на Украине совпадающим с интересами России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что желание администрации США содействовать мирному урегулированию на Украине полностью соответствует интересам России.

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Комментарии
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Стефания Новак
Уважаемый Песков! сколько надо еще времени , чтобы русских дурить. Никто в америке и в европе не хотят мира. Зачем вы ерунду пишите?
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