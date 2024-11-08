Два в одной: спрос на машины-гибриды вырос на 38% за год

Интерес россиян к гибридным автомобилям за год вырос больше чем на треть. И порядка 93% этого рынка сейчас занимает китайский автопром, сообщили «Известиям» представители площадок-агрегаторов по продаже машин.
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