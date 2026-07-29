Рынок золота тестирует уровень $4 000 за унцию перед заседанием ФРС США

Цены на золото на мировых товарных рынках столкнулись с ощутимым давлением, снизившись до уровня $4 029 за тройскую унцию, что составляет падение на 1,17% за день и снижение примерно на 25,4% от шестимесячных максимумов.
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