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Рынок золота тестирует уровень $4 000 за унцию перед заседанием ФРС США

Рынок золота тестирует уровень $4 000 за унцию перед заседанием ФРС США

Цены на золото на мировых товарных рынках столкнулись с ощутимым давлением, снизившись до уровня $4 029 за тройскую унцию, что составляет падение на 1,17% за день и снижение примерно на 25,4% от шестимесячных максимумов.

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